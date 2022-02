Les abeilles sauvages et les abeilles domestiques Saint-Léger-sur-Sarthe Saint-Léger-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Orne

Alors que certaines abeilles, issues d'Apis mellifera, ont été domestiquées par l'homme pour leur miel, d'autres sont restées sauvages. Le GRETIA nous initiera au vaste monde des abeilles sauvages -environ 1000 espèces en France- et Guy Mallet, apiculteur à St Léger, nous fera découvrir ses ruches.

