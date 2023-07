C’est mon patrimoine Les Abeilles Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire.

C’est mon patrimoine Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00 Les Abeilles Exposition gratuite. Tout public. Inscription à partir de septembre.

Lauréate de l’appel à projet du dispositif « C’est mon patrimoine » , l’association Les Abeilles 44 propose de restituer le travail réalisés cet été.

Avec le soutien de Saint-Nazaire Ville d’Art et d’Histoire, du Parc Naturel Régional de Brière, et de la Maison de Quartier de Kerlédé, l’association a invité un groupe de jeunes habitants à poser un regard sensible et personnel sur deux sites patrimoniaux : le port de Saint-Nazaire, ses savoir-faire et métiers ; et la réserve naturelle de Brière, ses gestes traditionnels et cycles naturels.

Ces jeunes habitants ont été accompagnés par la designer Sarah Boris dans la réalisation d’une œuvre collective, interprétation des patrimoines vivants découverts.

Le dispositif « Mon patrimoine » : cette opération a été lancée par le ministère de la Culture dans le but de proposer aux enfants et adolescents des activités culturelles leur permettant de découvrir le patrimoine de leur territoire. Depuis 2005, c’est près de 500 000 jeunes partout en France qui, chaque année, ont pu bénéficier de ce programme et participer à des activités pluridisciplinaires touchant aussi bien aux métiers d’arts, à l’histoire, à l’urbanisme ou bien au spectacle vivant. C’est mon patrimoine est l’occasion pour ces enfants et adolescents de visiter des sites patrimoniaux tout en ayant accès pendant leurs vacances à des activités ludiques, manuelles, artistiques et sportives. C’est ainsi un événement à la croisée de l’éducation et du divertissement alors que les établissements scolaires ferment leurs portes pour la période estivale.

Les Abeilles 3, rue de l’écluse 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

