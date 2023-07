En chemin ver(t)s Les Abeilles Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire.

En chemin ver(t)s Samedi 16 septembre, 10h00 Les Abeilles Gratuit. Sur réservation (à partir de septembre). Départ à 10h30, et arrivée vers 13h00, aux jardins du Partage Vert, sur l’île de Fédrun (Saint-Joachim), pour un pique-nique partagé en musique.

Retour autonome.

L’association Les Abeilles44, propose sa 4ème traversée en ‘Chemin ver(t)s…’ le parc naturel régional de Brière. L’occasion d’une nouvelle exploration participative et itinérante à vélo, entre l’écluse de Saint-Nazaire et l’île de Fedrun, avec la collaboration artistique de la designer Sarah Boris.

Lauréate de l’appel à projet ‘C’est mon patrimoine’, l’association Les Abeilles 44 propose de restituer la recherche et le travail réalisés cet été, dans le cadre de ce dispositif national : Elle s’accompagne du soutien de Saint-Nazaire Ville d’Art et d’Histoire, du parc naturel régional de Brière, et de la maison de quartier de Kerlédé, pour inviter un groupe de jeunes habitants à poser un regard sensible et personnel sur deux sites patrimoniaux (le port de Saint-Nazaire, ses savoir-faire et métiers ; et la réserve naturelle de Brière, ses gestes traditionnels et cycles naturels). La designer Sarah Boris transmettra au groupe sa pratique artistique et l’accompagnera pendant une semaine dans la réalisation d’une œuvre collective, interprétation des patrimoines vivants découverts. La restitution de ce travail aura lieu le 16 septembre, le long du Chemin ver(t)s…, une exploration participative et itinérante à vélo, conduite chaque année par les Abeilles, entre Saint-Nazaire et la Brière.

Équipement : Chaque participant est invité à venir avec son propre vélo

Repas : Possibilité de commander au préalable son pique-nique (‘bocaux-repas’ préparés par Fourchette & Bicyclette). Le préciser lors de l’inscription. Participation de 10 euros par repas.

Les Abeilles 3, rue de l’écluse 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

