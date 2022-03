Les abeilles, la ruche pédagogique et l’apiculteur Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les abeilles, la ruche pédagogique et l'apiculteur

le dimanche 29 mai

### Tout public, dans la limite des places disponibles. Découvrez en compagnie de l’apiculteur le fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel et l’importance des insectes pollinisateurs dans notre écosystème. **Avec** Patrice Lucchetta En partenariat avec **Abeillement vôtre** _Crédits photo : ©Christian Nitard_ **RDV** à l’accueil des Jardins Du Muséum

inclus dans le billet d’entrée des Jardins du Muséum

Jardins du Muséum à Borderouge
24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T12:30:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00

