Les Abeilles grises

2022-05-29 – 2022-05-29

Rencontre littéraire avec Andreï Kourkov.



À l’heure où nous rédigeons ce texte, nous avons tout juste eu la confirmation qu’Andreï Kourkov pourra bien se rendre au Mucem en ce dernier dimanche de mai. Résidant à Kiev, le plus célèbre des écrivains ukrainiens, né en 1961 à Saint-Pétersbourg, s’est réfugié à l’ouest de son pays aux premiers jours de l’invasion russe. Quelques semaines avant le début de la guerre, était paru en France Les Abeilles grises, un grand roman où il était déjà question du Donbass, d’armée ukrainienne et de séparatistes prorusses. Dans un petit village abandonné de la zone grise, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit…



Andreï Kourkov s’est fait connaître dans le monde entier en 1996 avec la parution de son roman Le Pingouin, traduit dans plus de trente langues. Depuis, il ne cesse d’explorer l’absurdité du monde dans des romans aux allures de fables grinçantes qui dénoncent les chaos de l’ère post-soviétique. On espère que son prochain roman finira bien.



À lire : Andreï Kourkov, Les Abeilles grises, Liana Levi, 2022.

