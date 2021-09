Soissons Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Aisne, Soissons LES ABEILLES DE SAINT-JEAN Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

LES ABEILLES DE SAINT-JEAN Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons, 18 septembre 2021, Soissons. LES ABEILLES DE SAINT-JEAN

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons, le samedi 18 septembre à 14:00 gratuit

Abeilles et abbayes sont liées depuis fort longtemps. Mireille vous raconte l’histoire des abeilles de Saint-Jean et pourquoi elles avaient autant d’importance au Moyen Age. Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons 02200 Soissons Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Adresse 02200 Soissons Ville Soissons lieuville Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Soissons