2023-03-04 20:30:00 – 2023-03-04 21:30:00

Les Abeilles aussi, c'est 1 piano, 2 voix, 2 femmes et une belle énergie pour des compositions originales. Une complicité entre deux personnages en couleur, des textes fuselés, affutés qui nous font subtilement dériver dans la poésie. Des vues par la fenêtre, des paysages, abordant avec brio (et humour parfois) l'amour, le temps et autres thèmes de la vie. « Contrepoint » nous embarque dans une chanson sincère, mise en lumière par la présence scénique d'Anne, l'accompagnement piano et les touches lyriques de Françoise. Un duo à découvrir !

