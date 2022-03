Les abbayes de Normandie en Playmobil ® Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Découvrez en famille quatre abbayes emblématiques de la Normandie : le Mont-Saint-Michel Jumièges le Bec-Hellouin et l'abbaye aux Hommes de Caen à travers des évocations spectaculaires des monuments agrémentées de nombreux personnages et scénettes. L'exposition, partenariat avec la mairie de Hambye, sera présentée sur deux lieux : – à la chapelle Sainte-Thérèse de Hambye seront présentées l'abbaye aux Hommes (diorama d'un chantier de construction d'abbaye) et l'abbaye de Jumièges (diorama d'un site patrimonial d'aujourd'hui). – dans les salles de l'abbaye les maquettes du Mont-Saint-Michel et de l'abbaye du Bec-Hellouin (diorama de la vie dans une abbaye au temps des moines). Exposition de l'association "Abbayes de Normandie", Collection Jean-Philippe Broussin. Fermé le mardi.

