Un voyage merveilleux Samedi 1 octobre, 14h00 Les Abattoirs

Entrée libre

Ateliers de peinture, lecture de contes en LSF et visite de l’exposition «Abnoba Arts» handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Retrouver tout le programme Villes pour Tous sur le site de la Mairie de Toulouse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T14:00:00+02:00

2022-10-01T18:00:00+02:00 Musée des Abattoirs

