Toulouse Les Abattoirs

Toulouse

Les Abattoirs ouvrent leurs cours Les Abattoirs, 20 février 2021, Toulouse.

du samedi 20 février au mercredi 31 mars à Les Abattoirs

### Le parc des sculptures Depuis le samedi 20 février, les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse ont ouvert leurs cours aux visiteurs du mercredi au dimanche, de 12h à 17h. C’est l’occasion pour le public d’avoir un accès gratuit à des oeuvres d’art en extérieur le temps d’une promenade accompagnée par des documents adultes et enfants téléchargeables avec un QR code. Des sculptures, des néons, des mosaïques et même une oeuvre sonore sont à découvrir. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir les oeuvres en plein air de Joël Andrianomearisoa, Mélodie Bajot, Fernand Léger, Microclimax, Franck Scurti, Jessica Stockholder et Raphaël Zarka. Il s’agit là de 19 d’oeuvres accessibles si nous comptons également le Franz West et le Daniel Coulet qui se trouvent dans la jardin Raymond VI. ### Plus d’infos [Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org/expositions/le-parc-de-sculptures) ![]() ### Infos pratiques * Les Abattoirs ouvrent leurs cours au public dans le prolongement de la circulation du Jardin Raymond VI. Cet accueil se fait du mercredi au dimanche de 12h à 17h par les grilles communes avec le jardin à partir du samedi 20 février 2021.

* Un parcours d’oeuvres pour les adultes et un autre rédigé à l’attention des enfants sont téléchargeables grâce à des QR Codes disposés sur des panneaux à l’entrée des deux grilles. * Respect des gestes barrières : gestion des flux, port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, consigne de distanciation et groupe limité à 6 personnes maximum.

Accès gratuit

Culture Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates: du samedi 20 février au mercredi 31 mars

