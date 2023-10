Cet évènement est passé Médiations et ateliers dans les expositions Liliana Porter et Tabita Rezaire Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Médiations et ateliers dans les expositions Liliana Porter et Tabita Rezaire
Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse
Toulouse
Samedi 13 mai, 18h00
Entrée libre – Ateliers pour les enfants sur inscription
Ateliers pour les enfants : visite en famille (adultes et enfants) et/ou ateliers bibliothèque pour les 6 – 12 ans

Visites-éclairages de 10 minutes

Visite commenté

Impromptus de guides drags sur une sélection d’œuvres

Visite commentée en langue des signes française

Spectacle en langue des signes française par un chœur de comédiens entre poésie et danse
Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse
76 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse

