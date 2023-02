Niki de Saint-Phalle Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, 6 octobre 2022, Toulouse.

Niki de Saint-Phalle 7 octobre 2022 – 5 mars 2023 Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Une exposition d’intérêt majeur sur l’œuvre des années 1980-1990 de l’artiste Niki de Saint-Phalle.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro: ligne A – station Saint-Cyprien République

05 34 51 10 60 https://www.lesabattoirs.org/ Labellisé « musée de France », ce lieu réunit en un espace un musée d’art moderne, un centre d’art contemporain et le fond régional d’art contemporain, le Frac.

Une exposition événement

Du 7 octobre au 5 mars 2023, le musée Les Abattoirs accueille une centaine d’œuvres de l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930–2002) ainsi que des photographies et archives.

L’exposition “Niki de Saint-Phalle, les années 1980 et 1990. L’art en liberté” prend pour point de départ l’année 1978, au début du Jardin des Tarots, et s’achève en 2002, au décès de l’artiste.

L’artiste

Si les années 1960 et 1970 l’ont rendue célèbre grâce à ses emblématiques “Nanas”, les années 80 et 90 sont marquées par une liberté, un affranchissement, une diversité de travail, un engagement et un modèle d’entreprenariat novateurs et exemplaires.

Avec ses œuvres installées sur l’espace public et ses créations plus accessibles – mobilier, bijoux, lithographies – Niki de Saint Phalle a répandu l’art dans le quotidien et la vie de chacun. Engagée envers les minorités, l’artiste a multiplié les prises de position, tant pour soutenir les malades du sida que pour défendre la cause noire ou alerter sur le réchauffement climatique.

L’énergie de cet engagement, libre, inclusif et joyeux, rejaillit dans les motifs et les techniques qui accompagnent ces décennies. Monstres colorés, sculptures de mosaïques, animaux et nanas, coeurs et crânes, tableaux éclatés, films animés… embrassent l’art et la nature, la vie comme la mort.

Infos pratiques

Du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023



