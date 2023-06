Liens entre culture et culture du vivant : vers une société harmonieuse et respectueuse de l’environnement Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Liens entre culture et culture du vivant : vers une société harmonieuse et respectueuse de l’environnement 16 et 17 septembre Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Gratuit. Entrée libre.

Lors de cette visite, les Abattoirs vous invitent à explorer les liens profonds entre la culture et la culture du vivant, dans le but de promouvoir la construction d’une société plus harmonieuse et respectueuse de l’environnement.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie 76 allée Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie https://www.lesabattoirs.org/ Institution unique née de la fusion entre le musée d’art moderne et contemporain de la ville de Toulouse et le fonds régional d’art contemporain, les Abattoirs rassemblent en un seul lieu des collections permanentes, une bibliothèque, une galerie pour le public, des ateliers, un auditorium, une librairie et un restaurant. Ils diffusent également en Occitanie les collections de l’établissement ainsi que les œuvres d’artistes en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

Avec un programme d’expositions ambitieux tant sur son site toulousain que dans la région, les Abattoirs accueillent des artistes de renommée internationale ainsi que des talents émergents. Leurs actions sont variées et s’adressent à tous les publics, faisant des Abattoirs un acteur majeur de la vie culturelle, artistique, économique et sociale de la ville de Toulouse et de la région Occitanie. Ils affirment également leur présence sur la scène nationale et internationale grâce à des partenariats solides.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

©Boris Conte