LES ABATTOIRS – ELECTRO ALTERNATIV Toulouse, 10 septembre 2022

LES ABATTOIRS – ELECTRO ALTERNATIV

76 Allées Charles de Fitte LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

2022-09-10 – 2022-09-10

LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte

Toulouse

Haute-Garonne

Le résident du Berghain, Ben Klock revient poser ses platines à Toulouse. Il n’était pas revenu depuis 2016 et c’est pour votre plus grand plaisir qu’il va transformer le parvis des Abattoirs en dancefloor de folie !

Dj parisienne et basée à NYC, propriétaire du label 99Cts Records, Miley Serious est née du lien entre ses deux mondes : l’électronique et la scène punk.

Retrouvez au Bikini à partir de minuit Irène Drésel qui avait mis le feu en 2018. Aujourd’hui elle revient aux côtés de Paloma Colombe ! Un plateau au féminin à ne pas manquer !

Le festival Electro Alternativ vous accueille aux Abattoirs pour une soirée mémorable !

LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse

