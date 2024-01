BCUC + Babai Lugu & Alala Katsa Katsa à Cognac (16) Les Abattoirs – Cognac Cognac, mardi 2 avril 2024.

BCUC + Babai Lugu & Alala Katsa Katsa à Cognac (16) Babai Lugu & Alala Katsa Katsa créent et donnent un autre souffle aux musiques de Madagascar, en tension entre l’affirmation volontaire d’un déracinement et un fort attachement aux origines. Mardi 2 avril, 21h00 Les Abattoirs – Cognac

BCUC (Trans Afropsychédélique)

Une claque ! Voilà l’effet BCUC en live. Entre musique africaine, soul et punk rock, une intensité comme on en trouve plus.

Le collectif sud-africain BCUC (pour Buntu Continua Uhuru Consciousness) inonde le monde de bonnes ondes à l’aide d’africangugu, concentré de percussions, de chants traditionnels en zulu et sotho et d’un slogan qui dit tout : « Pour le peuple, par le peuple et avec le peuple ».

Première Partie : Babai Lugu & Alala Katsa Katsa (Afro Folk)

Babai Lugu & Alala Katsa Katsa se déploie et s’offre dans un univers fait de poésie et de groove, en quête de ce qui peut résonner d’intime et d’universel. Sa polyphonie en langue Malagasy se fait porteuse de messages d’humanité et de vie.

Empreint des héritages culturels de son leader, ce groupe métissé se joue des frontières et crée une identité nouvelle dans un tissage harmonique et rythmique riche en influences.

Les Abattoirs – Cognac 33 Rue des Gabariers, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

MADAGASCAR AFRO-FOLK