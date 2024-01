IDRISS – CLUB RAP AVEC IDRISS LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu, vendredi 19 avril 2024.

L’open mic des Clubs Rap devient incontournable, Idriss le devient également. Avec un flow rapide, précis et incisif, et après plusieurs passages remarqués lors des dernières soirées rap aux Abattoirs, il se fait une place sur scène et dans le paysage hip-hop régional. Le Club Rap, c’est le rendez-vous des acteurs du hip-hop.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38