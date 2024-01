SALO THE UNCLOUDERS LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu, vendredi 29 mars 2024.

Bienvenue dans le garage, cet endroit où le rock n’a pas de limites : il se fait noise ou pop et s’affranchit du genre pour aller plus loin. C’est la marque de fabrique du trio The Unclouders et la raison de vivre du groupe Salo qui performe en quatuor sous le nom énigmatique «?Snakes At Limbo Ostia?».

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38