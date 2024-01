MARTIN LUMINET PELOUSE LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu, 9 mars 2024, Bourgoin Jallieu.

Sur scène, Martin Luminet distille ses chansons avec une ferveur batailleuse comme les uppercuts salvateurs d’un garçon à la sensibilité exacerbée. Révélation des dernières Francofolies de La Rochelle, Martin est authentique, lucide et intransigeant. Ses mots, crus parfois – cashs souvent – résonnent sur fond d’électro cinématographique et de Spoken word. C’est la voix grave et singulière de Xavier Machault qui posera les bases de cette soirée. En première partie, la musique du trio Pelouse navigue entre récits noirs et accès surréalistes.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38