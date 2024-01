LES VAURIENS DE LA GALAXIE LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu, 16 février 2024, Bourgoin Jallieu.

Enfin un concert pour venir en famille à partir de 6 ans. Ce spectacle est une quête intergalactique déjantée teintée de rap, de rock et surtout d’humour pendant laquelle trois super Z’héros sauvent la terre d’un effondrement écologique imminent. Le trio évolue dans un univers artistique délirant et lunaire qui fera marrer les enfants, mais aussi très certainement leurs parents ! C’est drôle, instructif et musical.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38