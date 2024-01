DONZ – CLUB RAP AVEC DONZ LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu, 9 février 2024, Bourgoin Jallieu.

Donz est un rappeur taillé pour la scène. Si la carrure et la voix en imposent, les textes révèlent une maturité artistique étonnante. Avec un nouvel album, réalisé aux coté du Collectif LaRide, Donz nous emmène dans ses «?Drôles d’aventures?». Un concert, un open mic avec la crème du hip-hop?: Algo Prime aux platines et Slamouraï en maitre de cérémonie, Donz et ses invités… Prêt pour ce nouveau rendez-vous dans le Club??

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38