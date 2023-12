ELLIAVIR – CLUB JAZZ AVEC ELLIAVIR LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu, 26 janvier 2024, Bourgoin Jallieu.

La chanteuse Lou Rivaille et son quintet ElliAViR vous proposent un voyage instrumental et vocal entre jazz et musiques du monde. Pour ce premier Club jazz, La scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs est heureuse de vous présenter ce groupe lauréat du tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023 et de vous accueillir dans la grande salle en mode cabaret pour un concert intimiste et classieux.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38