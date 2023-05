Les à côté·e·s Immanence, 13 mai 2023, Paris.

Du samedi 13 mai 2023 au samedi 03 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

Ouverture de l’exposition « Les à côté·e·s »

L’exposition réunissant l’ensemble des projets Orange Rouge de la saison 2021-2022 aura lieu du 13 mai au 3 juin 2023 au sein de l’espace d’exposition Immanence.

Nous vous invitions chaleureusemenent au vernissage de l’exposition qui aura lieu le samedi 13 mai de 14h à 21h.

Commissaires d’exposition : Corinne Digard et Aurélien Mole

« N’étant à titre personnel pas un grand thuriféraire de l’usage du point médian, je lui reconnais cependant une capacité expressive qui permet de changer les objets en personnes. Un à coté, définit généralement quelque chose, à priori mineur qui se place latéralement par rapport à autre chose dans un rapport qui peut aller de la subordination à l’échappatoire. Un·e à coté·e définirait alors une personne qui préfère la marge au centre et l’épaulement plutôt que le podium. Quelqu’un·e qui pratique la pensée latérale en dehors de tout contexte entrepreneurial. »



Intégralité de la note d’intention du commissaire invité Aurélien Mole

Artistes : Joan Ayrton, Maxence Chevreau, Romain Dumesnil, Raphaël Garnier, Louis Gary, Nicolas Giraud, My-Lan Hoang-Thuy, Aurélie Jacquet et Maude Bouhenic, Jeanne Kamptchouang, Lucie Khahoutian, Pierrick Mouton et Milan Otal, Rafaël Moreno, Constance Nouvel, Clément Rodzielski, Charlotte Seidel, Anna Solal et Morgane Porcheron, Jay Tan, Jocelyn Villemont

Avec les élèves et les enseignant·es des collèges / établissements : République (Bobigny), George Braque (Paris, 13ème), Jean Wiener (Champs-sur-Marne), Jules Michelet (Saint-Ouen), Denecourt (Bois Le Roi), George Courteline (Paris, 12ème), Paul Painlevé (Sevran), Beaumarchais (Meaux), Suzanne Lacore (Paris, 19ème), Daniel Mayer (Paris, 18ème), Joliot Curie (Stains), Nicolas Tronchon (Saint-Soupplets), Françoise Dolto (Paris 20ème), René Goscinny (Vaires-sur-Marnes), IME Les Moulins Gémeaux & EHPAD «Ma Maison »Petites Sœurs des Pauvres (Saint-Denis), Charles Péguy (Verneuil L’Étang), EREA Alexandre Dumas (Paris, 15ème), Beau Soleil (Chelles)



Informations pratiques

13.05 – 03.06.2023

Horaires d’ouvertures :

Jeudi – samedi

14h à 18h

et sur rendez-vous

Immanence

21 Avenue du Maine, 75015 Paris

Accès métro : Montparnasse, Falguière, Duroc

Accès bus : 91/95/96

Contact : http://orangerouge.org/archives/exposition/a-cote-e-s

Orange Rouge Carton d’invistation