Les 900 ans du marché de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, La Guerche-de-Bretagne.

Les 900 ans du marché de La Guerche-de-Bretagne 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine La Guerche-de-Bretagne

Attesté dès 1121, le marché de la Guerche-de-Bretagne est aussi l’un des plus grands et des plus pittoresques de Bretagne.

Au programme : Animations de 10h à 18h : ateliers, animations de rue, marché médiéval, comice agricole, marché des enfants, fête foraine…

Bal populaire le soir jusqu’à 1h

Restauration médiévale.

Venez costumés !

http://laguerchedebretagne.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT – VITRE