Marseille 2e Arrondissement 13002 De Sainte-Marthe aux Docks, en passant par le Vieux Port, ces lieux iconiques de la ville de Marseille portent 90 ans d’histoire commune avec la marque emblématique Ricard. Le Mx vous propose une rétrospective de ce lien au travers d’une sélection de photos d’archives de l’ancienne Société Ricard (aujourd’hui Société Pernod-Ricard France), retrouvées par le département Patrimoine et Documentation de Pernod Ricard France et sera visible jusque fin septembre. Cette exposition met en lumière plusieurs décennies d’histoires, d’évolutions architecturales et nous rappelle le visionnaire qu’était Paul Ricard.

A l’occasion de cet anniversaire, un tout nouvel habillage spécial « 90 ans Ricard » sera dévoilé en face de l’espace Saga Des objets exclusifs de service seront mis en lumière notamment la reproduction du broc

« 1935 » dessiné par Paul Ricard lui-même et produit par les ateliers de céramique Revol. Cebroc historique est reconnaissable de tous par sa couleur « pain brûlé » obtenue par hasard après une erreur de cuisson de la céramique. Des rééditions sont d’ailleurs disponibles à la vente au Mx Shop.

De Sainte-Marthe aux Docks, en passant par le Vieux Port, ces lieux iconiques de la ville de Marseille portent 90 ans d'histoire commune avec la marque emblématique Ricard. Le Mx vous propose une rétrospective de ce lien au travers d'une sélection … https://www.mxmarseille.com/

A l’occasion de cet anniversaire, un tout nouvel habillage spécial « 90 ans Ricard » sera dévoilé en face de l’espace Saga Des objets exclusifs de service seront mis en lumière notamment la reproduction du broc

« 1935 » dessiné par Paul Ricard lui-même et produit par les ateliers de céramique Revol. Cebroc historique est reconnaissable de tous par sa couleur « pain brûlé » obtenue par hasard après une erreur de cuisson de la céramique. Des rééditions sont d’ailleurs disponibles à la vente au Mx Shop.

Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir cette nouveauté, du 11 au 23 avril, le Mx Experience sera gratuit pour tous. L'attraction Méhari 4D sera au tarif de 3€.

