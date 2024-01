The wildest birthday party Les 9 Salopards Marseille, samedi 3 février 2024.

The wildest birthday party ♫♫♫ Samedi 3 février, 19h00 Les 9 Salopards Prix libre + adhésion

Début : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-04T00:30:00+01:00

SOIREE SAUVAGE AU 9 SALOPARDS:

THREE GUNLOCKS (boom boom trash garage punk)

KISS ME DEADLY (garage pink gang)

et plein de DJS entres autres :

TITOO007, WILD CAT LOU, NICK MERONE, GARAGE MAN, FRANCKY LA NIGHT ….

prix libre +adhéson

