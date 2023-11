xPAVELx + guest Les 9 Salopards Marseille, 21 janvier 2024, Marseille.

xPAVELx + guest Dimanche 21 janvier 2024, 18h00 Les 9 Salopards 5€

xPAVELx fer de lance de la scene rap hip hop militant d’Italie ,il fait son retour dans une de ses villes preferées.

PAVEL continue à tracer son chemin toujours en independant, toujours en DIY.

Fort de son album SWAROWSKY qui est deja une pierre milière dans les canals non conformes, le 2023 a etait rempli de tournées et des deux magniphiques featurings avec TRUCE BALDAZZI .

On est loin du cliché. Loin du bling bling et du mainstream fait de punchlines et des feuds autoreferenciels. Pavel ramene le hip hop à sa dimension d’analyse sociale et contestataire,

https://woodooforthemasses.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=h_9vGP_y0I4

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://woodooforthemasses.bandcamp.com/ »}, {« data »: {« author »: « PAVELmusic », « cache_age »: 86400, « description »: « Recorded/Mixed/Mastered @toxicbasementstudio by @Carlo AltobellinnVideo by Luciano Attinu00e0n [Cieli oscuri autoprod]nnActors: nDomes Susca & Francesco VallelongannPS. nLe interiora e gli effetti speciali gore sono 100% VEG. nnWoodoo Terreur NoirennnMeglio marcire che marciare alla modanmegghiu00e8 vaudou che schiavo di un vauvoidanchi oggi ti esaltandomani t’affogandiffida sempre da chi difende con foganil suo padronenso i cchiu00f9 mbam a f attenzionnla vita u00e8 n albergo ad orennon ci sono santi, solo peccatorinnEstilo hardcore strong stylenNon arrendersi mai, come Maunherida che brucia la guerra sucianAmor y guerrilla sigue la luchanLa culebra tiene ojos de vidrionodia a los pobres hasta el deliriony le gusta tanto el podernque alguna vez comete omicidiosnnHo visto le ossa dei ricchinlaccate di lussontremare di bruttonal solo ricordondelle brigate rosse,ndi Renato Curcio,nle stesse personenstrafatte di tuttonsi battono il petto ensfilano a lutto senper sfida di classendalle classi bassensfondan in massanle vetrine di Gucci.nnAsalto al Cuartel Moncadanstoc k Califano e k Tony Montananpiu00f9 che sogni nel cassettonpretendo le armi di Tommy VercettinBlack Voodoo degli HaitianinZero Audi Zero Armaninnell’armadionsolo tute adidu00e0snso falsificu00e0tnvuu00f2 t l accatta?nnTipo Papa Legbanpoeta del macabru00f2ncharme prolu00e9tariennMadame Marie Laveaunterror noire jacobinsnorgoglio nero Michonnenteste impalate urla infinitenBrindo nei crani col grognNecrocannibalnpare un best of dei MorticiannCaller of the Stormsncavemen riffs ad HaitinUruk Di Mordor come Azognsbatt u cazz di Thorin e AragornnOdio di classe is my new comfort zonenc ni tin accatt i pall sop Amazu00f2n, trmon! », « type »: « video », « title »: « PAVEL – WOODOO TERREUR NOIRE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/h_9vGP_y0I4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=h_9vGP_y0I4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzh6Bz4jj2770nfQ48ih3lg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=h_9vGP_y0I4 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T18:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:30:00+01:00

2024-01-21T18:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:30:00+01:00