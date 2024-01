CANARI GROS CALIBRE / Chloe Eclipse Les 9 Salopards Marseille, mardi 16 janvier 2024.

CANARI GROS CALIBRE / Chloe Eclipse ♫♫♫ Mardi 16 janvier, 20h30 Les 9 Salopards

Début : 2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T23:00:00+01:00

CANARI GROS CALIBRE

Au départ, c’est juste un mec qui bidouille des pop-songs lo-fi dans sa chambre, avec un petit yamaha trouvé dans le grenier chez sa grand-mère. Ça donnera un premier album éponyme (Linge Records, 2018), à la fois mignon et repoussant, comme un petit chiot difforme dont on ne saurait pas trop quoi faire.

Après la sortie de Tobogan Ad Nauseam (Musique Muscle, 2020), Canari Gros Calibre devient un trio et tente tant bien que mal d’accompagner la pop dans sa lente agonie. Synthés dépitchés, guitares pas toujours très bien accordées, une voix dont on ne sait pas trop si elle essaie d’imiter David Byrne ou Joe Dassin, les chansons semblent toujours prêtes à se casser à la gueule mais tiennent bon. De toute façon elles n’ont pas vraiment le choix.

Maquettes 2024 : https://on.soundcloud.com/ykDJB

Tobogan Ad Nauseam : https://musiquemuscle.bandcamp.com/album/tobogan-ad-nauseam

Canari Gros Calibre : https://linge.bandcamp.com/…/canari-gros-calibre-s-t…

Chloe Eclipse – ennuyant post punk

C’est un terrain vague en friche quelque part au milieu d’une zone industrielle à l’abandon. Chloe Eclipse y creuse des tunnels un peu partout, à coup de batterie hésitante et de grosses basses post-punk. On ne sait pas trop bien si le but est de s’échapper, pour profiter de ce soleil qu’on sent tout proche, ou de s’enterrer profondément jusqu’à se sentir chez soi, seul dans l’obscurité, répétant les mêmes motifs synthétiques ad aeternam.

Demo : https://on.soundcloud.com/q2qpS

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/ykDJB »}, {« link »: « https://musiquemuscle.bandcamp.com/album/tobogan-ad-nauseam »}, {« link »: « https://linge.bandcamp.com/…/canari-gros-calibre-s-t »}, {« data »: {« author »: « Chloe u00c9clipse », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Untitled Playlist by Chloe u00c9clipse #np on #SoundCloud », « type »: « rich », « title »: « Untitled Playlist by Chloe u00c9clipse », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-rH88FSbmB0DYSg0j-b7dBYA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/chloeeclipse/sets/untitled-playlist/s-NvGchdPT2ab?si=ea1b37b246d0424597b3edf2b1960ebc&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/chloeeclipse », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/q2qpS »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]