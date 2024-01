Espèrros / Per Momentum Les 9 Salopards Marseille, samedi 13 janvier 2024.

Espèrros / Per Momentum ♫BLACK METAL♫ Samedi 13 janvier, 20h00 Les 9 Salopards 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Une soirée pure black metal au 9 salopards !

Billetterie : 5€ sur place

Bar sur place

Ouverture des portes à 19h30

Espèrros

Un jeune groupe marseillais de black metal qui est en cours d’enregistrement du premier album.

Per Momentum

Permomentum est un groupe français de black/death metal originaire de la région marseillaise.

Formé en juillet 2018, le groupe délivre une musique extrême à plusieurs facettes, intense et mélodique, parfois brutale et souvent rapide, agrémentée de rythmes martiaux.

Les textes, écrits en français, traitent de thèmes historiques : antiquité grecque et romaine, guerres mondiales mais également de l’époque médiévale.

Les deux EP hybris-Nemesis (septembre 2019) et Et Mortis Salutem (mars 2023) sont distribués par le label France Black Death Grind.

Le groupe enchaîne également les dates live depuis 2019 dans de nombreuses salles du sud de la France.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]