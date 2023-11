COCO DE BRUMES / VAXELAMENACE Les 9 Salopards Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

COCO DE BRUMES / VAXELAMENACE Samedi 18 novembre, 20h30 Les 9 Salopards Entrée à prix libre – Prix conseillé 5€

[CONCERT LIVE + DJ SET] – Préparez vos chaussures de danse et vos émotions les plus profondes et venez soutenir la scène émergente Marseillaise !!!

LINE-UP

20h30-22h : COCO DE BRUMES

Issu des compositions de la chanteuse Coline Bouchy, Coco de Brumes est un groupe de Pop française aux sonorités afro-latines et dansantes.

Entre thèmes tantôt mélancoliques, tantôt entrainants et teintés d’espoir, on découvre des chansons à textes parlants et personnels, ponctués de solos de guitare puissants et de rythmiques de percussions venues d’ailleurs.

22h-00h : VAXELAMENACE

Des créations originales de Ben Begerz, compositeur fou qui aime aller chercher ses sonorités (et son humour) loin dans la galaxy

On vous attend nombreux et nombreuses (et en forme !!) pour venir secouer tout ça .

_____________________________________________________________

️ Entrée à prix libre – Prix conseillé 5€ (Cash only)

Boissons sur place – Pas de restauration

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00