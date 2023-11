Laphigue / Victor Penin / Jules Henriel Les 9 Salopards Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

Laphigue / Victor Penin / Jules Henriel Jeudi 16 novembre, 20h30 Les 9 Salopards Prix libre

Laphigue est un groupe de pop rock indé Marseillais. Par leur nature acoustique, atmosphérique et parfois nerveuse, les compositions de Laphigue proposent un univers nostalgique guidé par la douceur des paroles et de la mélodie. Ils seront exceptionnellement en duo acoustique pour cette soirée.

https://youtu.be/w9b8OSr9-xk?si=MbQSVFcUKBcmi3I0

https://youtu.be/WNlz-e4gIIc?si=CqmYO6cU7iNq4pQY

Un peu de poésie avec l’inénarrable Victor Penin qui saura vous captiver avec ses textes en français plein d’expériences récentes qu’il a très à coeur de nous présenter.

Et puis bon parler de moi à la 3ème personne franchement …

Il s’agit de mon tout nouveau projet, sorte d’hybride entre ballades et noise. Plus il a d’effet et plus c’est drôle. Venons découvrir ensemble le bien fondé de cette nouvelle aventure !

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

LAPHIGUE - WORDS (OUTDOOR LIVE SESSION)

Lire cette vidéo sur YouTube

LAPHIGUE - BACK (LIVE SESSION)

Lire cette vidéo sur YouTube

