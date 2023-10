Spectra Les 9 Salopards Marseille, 28 octobre 2023, Marseille.

Spectra Samedi 28 octobre, 20h00 Les 9 Salopards

Spectra est un groupe de métal fondé à Marseille en 2020.

Il est actuellement composé de William (Guitariste et Chanteur), Thomas (Batteur), Félicien (Bassiste) et Ilyas (Guitariste).

D’influences Heavy Metal/Hard Rock/Stoner.

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00

