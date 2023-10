Jules Henriel / Victor Penin Les 9 Salopards Marseille, 12 octobre 2023, Marseille.

Jules Henriel

Le chanteur de Parade en solo, s’il est bien luné, vous serez facilement emporté par la tendresse et la mélancolie de ces morceaux.

Si il est moins bien luné cela promet d’être très drôle! Quoi Qu’il arrive vous ne serez à priori pas déçu.

Victor Penin est un écrivain, journaliste, éditeur, réalisateur et musicien. Il se démarque par un style d’écriture fin et avisé, avec des textes écrits en français mêlant à la fois poétique et politique, et aux caractères lyrique et corrosif. Parfois comique quand il lit les lettres de son banquier.

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00

