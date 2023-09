Grande truanderie: Club Doudou / Jul Giaco / Luufa / BNZ B2B Margonmars (Boundless Collectif) / Dams-Terdam (Black Sound Tricks) Les 9 Salopards Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Grande truanderie: Club Doudou / Jul Giaco / Luufa / BNZ B2B Margonmars (Boundless Collectif) / Dams-Terdam (Black Sound Tricks) Les 9 Salopards Marseille, 29 septembre 2023, Marseille. Grande truanderie: Club Doudou / Jul Giaco / Luufa / BNZ B2B Margonmars (Boundless Collectif) / Dams-Terdam (Black Sound Tricks) Vendredi 29 septembre, 21h00 Les 9 Salopards Entrée libre Pour célébrer la fin de cette dernière saison et le début de la nouvelle, moi Edmond Truand a l’honneur d’inviter certains des artistes avec qui j’ai pu collaborer l’année précédente.

Par la même occassion j’en profite pour célébrer mon anniversaire, amis et connaissances sont invités à venir danser à mes côtés !

Au programme :

21H00 : Club Doudou

22H15 : Jul Giaco

23H00 : Luufa

00H00 : BNZ B2B Margonmars (Boundless Collectif)

01H00 : Dams-Terdam (Black Sound Tricks).

Gratuit !

_____________________________________________________________

2023-09-29T21:00:00+02:00 – 2023-09-30T02:00:00+02:00

