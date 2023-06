BÂTIMENT Les 9 Salopards Marseille, 9 juin 2023, Marseille.

BÂTIMENT Vendredi 9 juin, 19h30 Les 9 Salopards

BÂTIMENT est un groupe post-hardcore de Marseille avec des vétérans de la scène (Gantz, Ran, Curtiss, Dandaure)n, qui joue une musique quelque part entre These Arms Are Snakes, At The Drive-In, Dazzling Killmen, Fugazi.

Leur premier EP, Brouillard Futur, est sorti en février et présente des morceaux successivement tendus, puissants et saccadés :

https://batimentband.bandcamp.com/album/brouillard-futur

BÂTIMENT a déjà a pas mal tourné, en France, en Espagne et en Suisse, et envoie fort en live (extrait à la Ferronnerie, Pau) :

https://youtu.be/sfVOgaksz54

Ils joueront à la maison vendredi 9 juin – venez vous faire plaisir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T22:00:00+02:00

photo © Hazam Modoff