Cosmic Shadows Les 9 Salopards, 20 mai 2023, Marseille. Cosmic Shadows Samedi 20 mai, 20h00 Les 9 Salopards Cosmic Shadows est un groupe basé à Athènes, en Grèce. chaque membre du groupe possède la même vision musical et c’est cette ligne d’or qui les lie étroitement. Le groupe joue de la musique qui a ces racines dans les sons Vintage, Garage Psych, Psychedelic Rock et 60’s.

Les Cosmic Shadows sont ensemble depuis 2017. Ils ont sorti leur premier EP « In a Cave » en mars 2019. Ils avaient également sorti deux singles, « Green Skin » en février 2020 et « I am Dead » en avril 2020. Leur premier album est sur le point de sortir. Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T20:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:00:00+02:00

