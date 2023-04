Musique Magique // Clôture du festival Les 9 Salopards Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Musique Magique // Clôture du festival Les 9 Salopards, 20 mai 2023, Marseille. Musique Magique // Clôture du festival Samedi 20 mai, 18h00 Les 9 Salopards Entrée libre Pour bien clôturer cette première édition du festival Musique Magique nous vous proposons de boire un dernier petit verre entre ami.e.s chez les 9 salopards

Sasha2000 et toustes les copaines qui ont envie de sortir leur clef usb mixeront à tour de rôle et les 9 salopards nous proposeront leurs fameuses bières artisanales (brassées par eux même!)

Si la météo le permet nous sortirons les platines et les enceintes dans la rue afin de profiter de la musique et du soleil en même temps

Cet évènement sera l’occasion de faire un petit point sur ce festival, n’hésitez pas à donner vos avis et vos retours aux orga qui seront là aussi pour ça!

Le bar remettra un pourcentage des ventes à Musique Magique alors n’hésitez pas à boire énormément!

Merci Infos cruciales et pratiques:

L’évènement est gratuit!

Merci à @DashaChertanova pour l’illustration et à @LisonBobet pour le graphisme

Les 9 Salopards, 2 Rue Crudère, 13006 Marseille

https://www.facebook.com/les9salopards/

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/les9salopards/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

