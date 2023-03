The Junction Les 9 Salopards, 28 avril 2023, Marseille.

The Junction Vendredi 28 avril, 20h00 Les 9 Salopards

The Junction est un groupe de rock composé de trois musiciens basé à Padoue, en Italie. Les membres du groupe incluent le guitariste et chanteur Marco

Simioni, bassiste, Alessandro Maroso et batteur, Francesco Reffo.

The Junction joue du rock indépendant avec une attitude garage punk et un goût pop.

Ils ont donné des centaines de concerts, participé à des émissions de radio/web/télé, remporté plusieurs concours de musique, enregistré quelques albums et un certain nombre de leurs chansons ont figuré dans des albums de compilation.

En septembre 2012, ils ont sorti leur premier album complet intitulé « Let Me Out! »

En janvier 2014, The Junction a sorti un nouveau single intitulé « Don’t Listen/Be Kind », en avant-première de leur deuxième album « Hardcore ».

Summer Hits’ sorti en avril 2015.

Après des changements de line-up et une nouvelle inspiration musicale, ils sortent leur troisième album ‘Dive’ en décembre 2019.

Une série de nouveaux singles est prévue pour une sortie à partir de décembre 2022 et on les retrouvera aux 9 Salopards pour les écouter.

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:00:00+02:00

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:00:00+02:00