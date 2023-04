TRIKLÖ / Victor Penin Les 9 Salopards, 15 avril 2023, Marseille.

TRIKLÖ / Victor Penin Samedi 15 avril, 20h00 Les 9 Salopards

TRIKLÖ (post-punk, coldwave)

Inspirant, entêtant et décapant, leur gros son a tout pour vous plaire. Ces « trois garçons plein d’imagination » – qui ont été biberonnés au meilleur de la musique de la fin des années 70 et des 80’s, vous propose des chansons percutantes aux mélodies souvent coldwave, parfois death-rock mais toujours incontestablement post-punk!!

Bref! Que cela vous plaise ou non, ce trio de Toulon saura à coup sûr réveiller le mélomane averti qui sommeille en chacun de nous.

https://youtu.be/mhhxeHXjcig

Victor Penin (folk-rock française)

Victor Penin, né le 28 juillet 1998 à Séoul, est un écrivain, journaliste, éditeur, réalisateur et musicien français.

Il écrit et compose ses premières chansons à Moscou entre février et avril 2020 (durant la crise sanitaire du COVID-19) où il réside pendant plusieurs mois, lors d’un voyage en Russie. Il se démarque par un style d’écriture fin et avisé, avec des textes écrits en français mêlant à la fois poétique et politique, et aux caractères lyrique et corrosif. Rentrant en France avec l’idée d’arranger ces chansons puis de les enregistrer, il arrête ses études et emménage à Marseille.

En 2021, il forme Les Delphicas, groupe qui l’accompagne régulièrement sur scène.

Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Benjamin B. », « cache_age »: 86400, « description »: « Mooly (guitar)nCed Vicious (bass)nRedBen (voice/machines)nn[Mix by Thomas F. / XII.2022]n n#deathrock #postpunk #coldwave », « type »: « video », « title »: « TRIKLu00d6 – Poison Envy », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mhhxeHXjcig/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mhhxeHXjcig », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBTA8OrE86NEiXEMMN3bjyA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/mhhxeHXjcig »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:30:00+02:00

2023-04-15T20:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:30:00+02:00