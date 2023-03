MATHIAS RICHARD Les 9 Salopards, 16 mars 2023, Marseille.

MATHIAS RICHARD Jeudi 16 mars, 21h00 Les 9 Salopards Prix libre + adhésion

Enfin !!! Mathias Richard revient avec son projet solo « Chansons », enregistré pendant les confinements et couvre-feux.

https://mathiasrichard.bandcamp.com/releases

https://youtu.be/mm6V9z6rmYc

Premier concert depuis juillet 2020 ! Forte intensité poésie-rock en perspective.

Entrée prix libre + adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T21:00:00+01:00 – 2023-03-16T23:30:00+01:00

