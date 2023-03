Soirée du collectif « Fin de semaine » Les 9 Salopards Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée du collectif « Fin de semaine » Les 9 Salopards, 11 mars 2023, Marseille. Soirée du collectif « Fin de semaine » Samedi 11 mars, 20h30 Les 9 Salopards Entrée à prix libre + adhésion Ce samedi 11 mars, à partir de 20h30, le collectif Fin de Semaine t’invite chez les 9 Salopards pour faire la bamboche, la fête, la java, et même pour guincher !

Au programme :

– Zoé Chtar, dj set nawak wave

– Sable Sorcière, live post-punk

https://sablesorciere.bandcamp.com/track/la-f-te-sous-terre

– Genoux Cassés, dj set happy dark rave

Bières pas chères, gros bruit de qualité et gens d’une incroyable sympathie, t’aurais vraiment tort de pas venir.

Entrée à prix libre + adhésion Les 9 Salopards 2, rue Crudère 13006 Marseille Marseille 13000 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://sablesorciere.bandcamp.com/track/la-f-te-sous-terre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00 – 2023-03-12T00:30:00+01:00

