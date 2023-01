Plainmen Les 9 Salopards Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Plainmen Les 9 Salopards, 28 janvier 2023, Marseille. Plainmen Samedi 28 janvier, 21h00 Les 9 Salopards

♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur PLAINMEN est un duo électro post rock marseillais mêlant instruments organiques (guitare, basse, voix), synthétiseurs analogiques, samples, rythmes et collages électroniques.

Résistants aux classifications, PLAINMEN proposent une musique sophistiquée, alternant les séquences planantes, dansantes et parfois bruitistes. Le groupe ne joue que ses propres compositions ; tout est autoproduit, enregistré et mixé dans leur studio.

Début 21h00

