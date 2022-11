Kosmos Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Kosmos Les 9 Salopards, 16 décembre 2022, Marseille. Kosmos Vendredi 16 décembre, 20h00 Les 9 Salopards ♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Kosmos: ce trio indie post rock marseillais traite (et chante) des questions graves et universelles.

Ayrton appréhendait-il ses virages uniquement sur la base de sa foi, bien que fervente?

Peut-on et doit-on pratiquer le bol doré à température ambiante?

Les alcooliques sont ils de sobres fous?

Sur une musique tragicosmique planante, planétaire, pangénomique, pannonique, palmomantique

