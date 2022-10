The Wankats + DJ Franky LaNight Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

The Wankats + DJ Franky LaNight Lundi 31 octobre, 21h30 Les 9 Salopards

Les 9 Salopards 9 rue de l'arc, 13001 Marseille Concert d'Halloween

Groupe de surfabilly formé en 2021 sur Marseille dans son line-up actuel, les Wankats sont un trio instrumental mélangeant du surf, rockabilly, psychobilly ou du punk qui va vous faire danser, pogoter ou slower suivant les moments.

Entrée libre + adhésion

début du concert à 21h30

