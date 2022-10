ADM Les 9 Salopards, 21 octobre 2022, Marseille.

ADM Vendredi 21 octobre, 21h00 Les 9 Salopards

♫RAP♫

Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rappeur marseillais faisant partie d’un collectif de 7 rappeurs, basé entre Marseille et Paris et qui essaye de ramener sur la ville phocéenne un nouveau rap inspiré de la New Wave et des classiques de rap d’antan.

ADM sort un projet intitulé ORPHIE accompagné d’un clip le vendredi 21 octobre, et souhaite partager et interpréter sa musique pour l’occasion, accompagné de ses acolytes.

ADM « LE TEMPS D’UNE NUIT » sorti cet été



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T21:00:00+02:00

2022-10-21T23:30:00+02:00