Ask the light Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ask the light Les 9 Salopards, 15 octobre 2022, Marseille. Ask the light Samedi 15 octobre, 19h00 Les 9 Salopards ♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/askthelight »}, {« link »: « https://askthelight.bandcamp.com/ »}] ASK THE LIGHT – (Post punk)

Duo Marseillais formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake.

Like : https://www.facebook.com/askthelight

Look : https://www.youtube.com/…/UCb…/featured

Listen : https://askthelight.bandcamp.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:00:00+02:00

2022-10-15T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Les 9 Salopards Adresse 9 rue de l'arc, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville Les 9 Salopards Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Les 9 Salopards Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Ask the light Les 9 Salopards 2022-10-15 was last modified: by Ask the light Les 9 Salopards Les 9 Salopards 15 octobre 2022 Les 9 Salopards Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône