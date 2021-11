Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Les 9 ans du Molotov: CLAQUE / MASSILIA ZOULOU RADIO / DJ MERGUEZ Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Amici, le molotov fête ses 9 ans!!!! 9 ans de musique, de fête, de musique, de sueurs et de goods vibes. 9 ans où à l’image du quartier s’est mélangé fête et solidarité: musique latine, ska, jazz, salsa, mais aussi du hip hop, du reggae, du rock et du punk rock. Venez fêter la vie qui reprend avec nous, autour d’une bière ou d’un gin fait par nos soin. Viendez:) Line up de la soirée: CLAQUE (rock qui met des gifles) MASSILIA ZOULOU RADIO (set reggae raga dancehall hip hop funk) Pour finir: the infamous DJ MERGUEZ (set rythmé par son degrés d’alcoolémie)

Prix libre

