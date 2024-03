Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour, dimanche 1 septembre 2024.

Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour Orne

Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2024, auront lieu les festivités commémoratives des 80 ans de la Libération d’Echauffour (évènement labellisé par la Région Normandie) lors d’un programme riche et varié. Avec la présence et la participation de nombreux partenaires et intervenants.

> SAMEDI ET DIMANCHE :

– Camp militaire organisé par l’association « Garand de la mémoire »

– Véhicules militaires et véhicules d’époque avec la participation de l’association « Les Amis de la Traction » et des individuels

– Expositions historiques à la salle Amazone et à l’EHPAD Brière Lamperière

– Stand de coiffure et maquillage

– Concours de la meilleure tenue des années 40, le samedi soir et le dimanche soir

– Restauration et buvette sur place

– Vente de tickets de tombola

PROGRAMME DU DIMANCHE 1er SEPTEMBRE :

> MATIN :

8h30 Petit déjeuner au camp militaire sur invitation.

9h00 Rassemblement au camp militaire des autorités civiles et militaires, des Anciens Combattants et des Porte-drapeaux, des associations locales.

9h30 Départ du défilé de la Parade de la Libération .

10h00 Office religieux à l’église Saint André den l’honneur des Résistants et des victimes, animé par le Auld Alliance Pipe Band. Puis, hommage au Monument aux Morts, et inauguration d’une stèle commémorative et d’un panneau pédagogique.

12h30 Vin d’honneur offert par la municipalité d’Echauffour.

>APRÈS-MIDI

15h00 Animation musicale avec le Auld Alliance Pipe Band.

15h30 Chants des années 40 par la chorale Résonance à l’église Saint André.

17h30 Tirage de la tombola.

18h00 Spectacle théâtralisé sur Les années d’Occupation et la Libération d’Echauffour .

20h30 Repas et Bal de la Paix sur la place d’Engwiller avec le groupe Madeeson & Co Repas sur réservation au 06.31.91.63.89 et 06.51.08.40.18

22h00 Départ pour la retraite aux flambeaux, place de la mairie.

23h00 Feu d’artifice tiré de l’étang de la Lande.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 08:30:00

fin : 2024-09-01

Échauffour 61370 Orne Normandie cdfechauffour@outlook.fr

L’événement Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour a été mis à jour le 2024-03-25 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault