Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour, samedi 31 août 2024.

Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour Orne

Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2024, auront lieu les festivités commémoratives des 80 ans de la Libération d’Echauffour (évènement labellisé par la Région Normandie) lors d’un programme riche et varié. Avec la présence et la participation de nombreux partenaires et intervenants.

> SAMEDI ET DIMANCHE :

– Camp militaire organisé par l’association « Garand de la mémoire »

– Véhicules militaires et véhicules d’époque avec la participation de l’association « Les Amis de la Traction » et des individuels

– Expositions historiques à la salle Amazone et à l’EHPAD Brière Lamperière

– Stand de coiffure et maquillage

– Concours de la meilleure tenue des années 40, le samedi soir et le dimanche soir

– Restauration et buvette sur place

– Vente de tickets de tombola

PROGRAMME DU SAMEDI 31 AOÛT :

> MATIN :

9h30 Inauguration de l’exposition des résidents à l’EHPAD Brière-Lamperière.

11h00 Inauguration à la salle Amazone des expositions historiques.

12h00 Inauguration du camp militaire suivie d’un vin d’honneur offert par le comité des fêtes d’Echauffour.

> APRÈS-MIDI

14h30 Départ d’un circuit motorisé avec les véhicules militaires, le Circuit de la Mémoire , départ du camp militaire.

16h00 Départ du deuxième circuit motorisé.

17h30 Départ du troisième circuit motorisé.

19h30 Démonstration et initiation de danse des années 40 sur la place d’Engwiller.

20h30 Repas et Bal de la Libération sur la place d’Engwiller avec le groupe The Soulful Deviants, sur réservation au 06 31 91 63 89 et 06 51 08 40 18

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 09:30:00

fin : 2024-08-31

Échauffour 61370 Orne Normandie cdfechauffour@outlook.fr

