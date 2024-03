Les 80 ans de la Libération de Plestin Place de la Mairie Plestin-les-Grèves, samedi 10 août 2024.

Grande fête populaire pour commémorer les 80 ans de la libération de la commune.

Le samedi 10 août à partir de 11 h, ouverture du camp militaire dans le parc de An Dour

Meur et animations diverses.

Plusieurs expositions d’époque et des conférences se tiendront à la salle d’An Dour Meur.

Puis vers 16 h, défilé de nombreux véhicules militaires anciens dans les rues de Plestin. Des gerbes seront déposées aux 2 monuments aux morts.

Reste à définir la rue qui sera inaugurée au nom de la Résistante Jeanne Le Bohec. Le soir,

bal américain avec orchestre et feu d’artifice en fin de soirée.

Le dimanche 11 août de 10 à 18 h, visite du camp militaire, expositions, conférence, déambulation dans la ville et démonstrations diverses, bal américain l’après6midi.

Une restauration sur place sera assurée tout le week-end .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 10:00:00

fin : 2024-08-11

Place de la Mairie Espace Culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

