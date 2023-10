Bal Bobeche Les 8 Pillards (15 Rue des Frères Cubeddu) Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

Bal Bobeche Samedi 14 octobre, 19h00 Les 8 Pillards (15 Rue des Frères Cubeddu) Prix libre

Dans le cadre de Marseille sur Océan Indien

Kolektif Bal Bobeche, Les 8 Pillards, Les Pas Perdus

présentent

1er bal populaire autour du Sega Marseillais*

avec

Jagdish Kinnoo, ravanne, kayamb

Laurent Sartoux, accordéon

Patrick Lombe, guitare, triangle, choeur

Steve Carlion, percussions, choeur

Kersley Sham, percussions, choeur

prix libre

bar et surprises à grignoter sur place

avec la complicité du Centre Social Saint Gabriel

*Le Sega, version orchestrée du Maloya, est la musique populaire de l’Océan Indien, issue de l’influence musicale entre les esclaves et les colons au début du XIXe siècle. La mixité des origines et des influences multiculturelles des musiciens donne naissance à un subtil mélange musical.

_____________________________________________________________

Les 8 Pillards (15 Rue des Frères Cubeddu) 13014 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

